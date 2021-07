DiVaM apresenta na Fortaleza de Sagres “Trovas na Areia”

Publicado em 27 Julho 2021 por RUA FM

“Trovas na Areia”, um espetáculo de simbiose entre o canto lírico, a música e a ilustração em areia em tempo real é o próximo projeto do programa cultural da Direção Regional de Cultura do Algarve – DiVaM, a ter lugar no dia 31 de julho, pelas 18h00, no auditório da Fortaleza de Sagres, um projeto da ARCA – Associação Recreativa e Cultural do Algarve.

O repertório deste espetáculo é constituído por canções ou baladas dos períodos clássico e romântico, cujas histórias serão ilustradas em tempo real, em “arte em areia”. Os temas escolhidos foram compostos por diversos compositores ingleses, franceses e alemães, de que são exemplo Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Robert Schumann, Sir Charles Villiers Stanford, Gabriel Fauré, Henri Duparc, Maurice Ravel, entre outros.

“Trovas na Areia” apresenta Cristiana Silva, no piano, Francisco Brazão, no canto lírico e na direção musical, e Pilar Puyana, artista de areia.

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição obrigatória através do seguinte formulário.

A 8º edição do programa cultural DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos – tem como tema “Património, Comunidade e Inclusão”.

O programa está disponível em www.cultalg.pt