DIA INTERNACIONAL DA JUVENTUDE 2021 É CELEBRADO EM TODO O ALGARVE

Publicado em 11 Agosto 2021 por RUA FM

O dia 12 de agosto foi declarado como Dia Internacional da Juventude em 1999, após recomendação resultante da Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, que teve lugar em Portugal, em 1998.

Desde então, tem-se celebrado mundialmente este dia, assinalando o potencial transformador da juventude na sociedade e na sustentabilidade social, económica e ambiental.

Dado o impacto catalisador da juventude nas várias áreas da sociedade, é definido, anualmente, um tema sobre o qual se deve refletir e evidenciar à sociedade, em geral, os contributos da juventude para um mundo mais justo, equilibrado e intergeracionalmente mais equitativo. Sendo que o tema deste ano é Transformar Sistemas Alimentares.

Neste sentido a Direção Regional do Algarve preparou um vasto programa de atividades que conta com ações de sensibilização, tertúlias, Gincanas Online e culminará com a final do Música JA Concurso de Música Moderna IPDJ Algarve.

PROGRAMA



Workshop de Poupança Criativa – com a PEANUTS LIFESTYLE por Joana Jesus

Horário das 10h00 às 11h00

Local: Arquente Associação Cultural | Faro

Workshop de Desperdício Zero – com a Green Vibe Marta Chan

Horário 11h – 12h

Local: Direção Regional do Algarve do IPDJ



Future Talk: Experiências interculturais, voluntariado e competências – Fórum Debate

entre especialistas e jovens

Horário online 11h00 e às 12h30

Parceiros redeMOVE, a Europe Direct e Faro 2027 – candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura.

(A conversa vai decorrer em Inglês e Português | Informações em europedirect@ccdr-alg.pt)



Gincana Online “À Descoberta do Prato Certo”

Horário 14h30 e às 15h30

Muitas dicas para uma “Alimentação Saborosa, Saudável e Económica”

Uma proposta da Câmara Municipal de Loulé no âmbito do Projeto www.pratocerto.pt promovido pela

Associação In Loco



Brigadas Jovens de Sensibilização Ambiental

Associação Juvenil AnimaShow em Vila Real de Santo António

Local: Praia de Monte Gordo | 16h00



Associação Juvenil Akredita em Ti em Quarteira

Local: Calçadão de Quarteira | 17h



Associação Juvenil STAM em Armação de Pêra

Local: Zona do Antigo Mini-Golf em Armação de Pêra / Zona da Lota em Armação de Pêra | 18h30



Tertúlia ” À conversa com Jovens que Inspiram|”

Horário 18h00 às 19h30

Joana Jesus – @peanutslifestyle | Marta Chan – greenvibe | Diogo Rodrigues – Associação

Juvenil Agarra | Uma proposta da Câmara Municipal de Lagos e da Associação Juvenil a Agarra

Local: Auditório Municipal de Lagos



MÚSICA JA 2021 – Final do Concurso de Música Moderna | 21h30

Local: Recinto da FATACIL em Lagoa