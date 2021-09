Dia Europeu das Línguas assinalado em Faro, no Jardim Manuel Bívar

Publicado em 20 Setembro 2021 por RUA FM

Assinala-se este ano em Portugal, a 24 e 25 de setembro, o Dia Europeu das Línguas, uma organização da Representação da Comissão Europeia em Portugal em colaboração com o Europe Direct Algarve e a Universidade do Algarve e ainda com o apoio da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), do Município de Faro, da União das Freguesias de Faro e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do Algarve. Os alunos da Escola Secundária Pinheiro e Rosa, em Faro, vão assegurar e informação e animação no recinto.

A Feira das Línguas, de entrada gratuita e a decorrer entre as 10h00 e as 18h00 de sexta 24 e sábado 25 de setembro no Jardim Manuel Bívar, em Faro, conta com um programa cultural diversificado e atividades para tod@s, escolas, associações, famílias… permitindo aos participantes contactar com línguas e culturas de diferentes países e celebrar a diversidade!

A Feira das Línguas será constituída por stands informativos que apresentarão diversas atividades e passatempos, como por exemplo um passatempo sobre a Europa e as suas línguas, um «BookTinder» com oferta de livros, leitura de contos infantis, uma exposição bibliográfica em 37 línguas, etc.

Os visitantes podem ainda participar em miniconversas em diversas línguas à sua escolha, no espaço «SpeakConnecting», onde cada um terá a oportunidade de praticar as suas habilidades e compartilhar a sua cultura.

No palco principal haverá ainda diversas atuações relacionadas com a temática da feira, nomeadamente: uma sessão de leitura multilingue, onde todos os visitantes terão a oportunidade de ler um trecho do conto infantil Alice no País das Maravilhas numa língua à sua escolha, teatro infantil ou uma tertúlia sobre o tema «Línguas e inclusão». No encerramento da Feira, dia 25 às 18h, teremos um momento cultural-musical pela Associação DOINA.

À margem da feira, ocorrem ainda na cidade de Faro diversas atividades inseridas no programa do Dia Europeu das Línguas. O autocarro do Roadshow EURODESK estará na baixa de Faro, propondo atividades com o tema «jovens e sustentabilidade». A Biblioteca Municipal de Faro também se une às celebrações com o evento «Sábados em Família – Europa das muitas línguas» no dia 25 e outras ofertas ao longo do mês.

O Centro Ciência Viva do Algarve assinala no dia 24, no prolongamento da Feira, a Noite Europeia dos Investigadores, cujo programa inclui: «Conversas com Futuro: Ciência Cidadã», inserido na Conferência sobre o Futuro da Europa, uma visita guiada ao centro histórico da cidade, em quatro línguas diferentes, e uma sessão de cinema ao ar livre.

O Dia Europeu das Línguas foi instituído no Ano Europeu das Línguas em 2001, por iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da Comissão Europeia, com o objetivo de celebrar e preservar a diversidade linguística como uma riqueza do património comum da Europa.

Mais informações no evento Facebook dedicado ao Dia Europeu das Línguas 2021 no Jardim Manuel Bívar. Além desta Feira das Línguas, a Representação da Comissão organiza ainda um seminário em linha para as escolas no dia 24 de manhã, um passatempo nas suas redes sociais ao longo do mês de setembro e leituras de obras europeias nas redes sociais no dia 26 de setembro – Dia Europeu das Línguas.