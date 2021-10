Desenvolvimento na Adolescência é tema de Tertúlio em Quarteira

Publicado em 27 Outubro 2021 por RUA FM

“Vamos tirar dúvidas sobre o desenvolvimento cognitivo e emocional na adolescência” é o mote para mais uma tertúlia que terá lugar no Polo de Quarteira da Biblioteca Municipal, esta sexta-feira, 29 de outubro, pelas 21h00.

Com a presença das psicólogas Elizabethe Noronha e Daiana Ferreira, da unidade Sócio-Ocupacional para Adolescentes da ASMAL, neste encontro os pais, profissionais e adolescentes irão ouvir e partilhar experiências, histórias e conhecimento de quem é, vive ou convive com adolescentes. Esta será uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre o desenvolvimento socioemocional e cognitivo que ocorre na adolescência, o que esperar, como viver, lidar e também crescer com os adolescentes.

“Os jovens sentem necessidade de se distanciar da família, de se aproximar dos amigos e ideias que reafirmem quem querem ser …”(Perosa, 2017)

O número de participantes na sessão é limitado devido às recomendações da DGS.