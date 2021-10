Dead Combo cancelam Digressão

Publicado em 29 Outubro 2021 por RUA FM

O concerto dos Dead Combo agendado para Albufeira foi cancelado. A banda foi obrigada a interromper a digressão de despedida por motivos de saúde de um dos elementos. O valor dos bilhetes será devolvido mediante a entrega dos mesmos, na Galeria Municipal João Bailote.

A dupla portuguesa Dead Combo cancelou a Tour “Fim”, que iria passar pelo Auditório Municipal de Albufeira, no próximo dia 5 de novembro.

O cancelamento da digressão, que assinalava o final da história da banda, deve-se ao agravamento da situação de saúde de Pedro Gonçalves, que continua internado no hospital com um prognóstico muito reservado.

A devolução do valor do ingresso será realizada mediante a entrega do mesmo, na Galeria Municipal João Bailote, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 15h30.