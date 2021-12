Curta-metragem “Moledros” apresentada na Fortaleza de Sagres

Publicado em 03 Dezembro 2021 por RUA FM

No âmbito do DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos do Algarve – a curta-metragem “Moledros”, realizada por Nathalie Mansoux, tem estreia marcada no próximo domingo, dia 5 de dezembro, pelas 16h00, na Fortaleza de Sagres.

“Moledros” é o resultado do projecto “A Ver d´Estórias”, desenvolvido pelo Cineclube de Faro para o programa cultural da DRCAlg, e que teve como ambição, através do registo fílmico, preservar textos do património oral do Algarve. Após a exibição da curta metragem será também exibido o documentário “Visita Guiada”, de 2009, de Tiago Hespanha.

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição obrigatória através de cineclubefaro@gmail.com

A edição 2021 do DiVaM teve como tema central “Património, Comunidade e Inclusão”.