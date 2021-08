Curta-metragem de estudantes da UAlg vence prémio para ‘Melhor Curta Portuguesa’

Publicado em 04 Agosto 2021 por RUA FM

A curta-metragem ‘Check-In’, de Guilherme Bosco e Samuel Guerreiro, estudantes do curso de Imagem Animada, da Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC), da Universidade do Algarve, recebeu o prémio de Melhor Curta Portuguesa no Festival Monstra – Festival de Animação de Lisboa.

O trabalho, realizado no âmbito da unidade curricular de projeto e estágio curricular, com supervisão da professora Marina Estela Graça, foi distinguido pelo júri Júnior na competição ‘Estudantes’.

Recorde-se que esta curta-metragem já tinha sido anteriormente selecionada para a edição de 2020 do CINANIMA – Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho, na competição ‘Jovem Cineasta Português’.