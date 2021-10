Curta-metragem de estudantes da UAlg destaca-se com Menção honrosa no ‘Festival Emergente’

Publicado em 25 Outubro 2021 por RUA FM

A curta-metragem “Animal Celestial”, realizada pelos alunos António Firmino, Beatriz Teixeira, Beatriz Valério e Inês Santos, do 3º ano do curso de Imagem Animada, da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve, recebeu a semana passada uma menção honrosa no âmbito do Festival Emergente.

O trabalho cinematográfico, realizado no âmbito da unidade curricular de projeto e estágio curricular, foi amplamente elogiado pela organização do Festival que realçou, em declarações nas redes sociais: a “bela e doce animação da música de Mateus Verde, com uma voz verdadeiramente acolhedora! Do coletivo de realizadores composto por Beatriz Teixeira, Beatriz Valério, Inês Santos e António Firmino, este animal não poderia ser mais simbiótico com a celestial música deste jovem cantautor”.

Um dos elementos do júri pontua “Animal Celestial” com cotação máxima em todos os parâmetros: ideia, realização, fotografia e edição. Como explica, «é de facto um daqueles casos em que é difícil separar música e vídeo, como se tivessem sido concebidos ao mesmo tempo. A verdade é que houve muita qualidade neste concurso e este “Animal Celestial” ficou-nos gravado na divina retina.» Recorde-se que a curta-metragem, um videoclipe para a canção homónima do artista algarvio Mateus Verde, já tinha sido selecionada para o Festival Emergente, onde esteve em exibição, no passado dia 16 de outubro.