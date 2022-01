“CREDO” é a nova criação da ArQuente

Publicado em 18 Janeiro 2022 por RUA FM

Espetáculo tem direção artística e coreografia de Luís Marrafa.

Em palco, três intérpretes, uma bailarina e duas performers, questionam e desafiam as suas crenças. Num movimento contínuo, “revelam-se personagens invulgares, feitas de múltiplas personalidades, fundidas num só corpo”. CREDO, com direção artística e coreografia de Luís Marrafa e interpretação de Carolina Cantinho, Fúlvia Almeida e Teresa Silva, estreia esta sexta-feira, dia 21 de janeiro, às 21h00, no palco do Cineteatro Louletano, em Loulé.

Preparada ao longo de três residências artísticas, que decorreram entre os meses de outubro do ano passado e janeiro deste ano, no Palácio Gama Lobo, em Loulé, a nova criação da ArQuente conta com coprodução do Cineteatro Louletano e do Teatro das Figuras.

“Tem sido um enorme prazer trabalhar com o Luís Marrafa. Já há muito tempo que desejávamos trazê-lo de Bruxelas, onde tem a sua própria companhia de dança, para trabalhar connosco. Já o tema surgiu da necessidade de colocarmos em causa um sistema de crenças que nos formata e condiciona, mas que simultaneamente nos traça a personalidade e individualiza”, menciona a ArQuente.

Em género de ensaio aberto, a coreografia é também apresentada no dia 20 de janeiro, às 14h30, numa sessão especial para alunos do Ensino Secundário do Concelho de Loulé.

CREDO tem o apoio da Câmara Municipal de Loulé, da Câmara Municipal de Faro e da República Portuguesa – Ministério da Cultura.

Com duração de aproximadamente 50 minutos, o espetáculo é indicado para maiores de 12 anos. Os bilhetes, com o valor de 8,00 euros, podem ser adquiridos no Cineteatro Louletano e na BOL: https://www.bol.pt/Comprar/Bilhetes/103961-credo_pela_arquente-cineteatro_louletano/

Link para Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=S0L4ua-A_2s&t=4s