Consórcio inédito em Portugal junta universidades na criação do CAMPUS SUL

Publicado em 20 Dezembro 2021 por RUA FM

Promover o desenvolvimento sustentável do Sul do País e estimular a coesão territorial, são estes os objetivos do Campus Sul. Trata-se de consórcio inédito em Portugal que junta a Universidade de Évora, a Universidade do Algarve e a Universidade NOVA de Lisboa e que é apresentado no próximo dia 22 de dezembro, pelas 11h00, no Auditório do Colégio do Espírito Santo, na Universidade de Évora.

Através do melhor conhecimento produzido em cada uma das universidades, serão criadas novas licenciaturas, mestrados e doutoramentos, que vão permitir aos estudantes passar períodos de tempo em cada uma das três instituições, com alojamento nas residências universitárias. Está também prevista a criação de centros de investigação aplicada e inovação para a sustentabilidade, e de agendas colaborativas com os principais parceiros sociais e económicos da Região, em áreas críticas para o desenvolvimento do Sul, como o património cultural, sustentabilidade das cidades e comunidades, conservação da biodiversidade marinha e agricultura sustentável. Além disso, serão desenvolvidas atividades de capacitação das administrações municipal, regional e central, a Sul, e de outras instituições que exerçam atividade na Região.

A sessão de apresentação do Campus Sul vai contar com as presenças do primeiro-ministro, António Costa, do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, da ministra para a Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, da reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas, do reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, e do reitor da Universidade NOVA de Lisboa, João Sàágua.

Durante a tarde, terá lugar o “ScienceDay@South”, uma montra da melhor investigação realizada pelas três universidades, designadamente nas áreas do Património, Terra e Mar.

O evento terá transmissão online nos canais do CAMPUS SUL.

Todas as informações sobre o novo consórcio estão disponíveis em www.campussul.pt