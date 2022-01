Concurso da UAlg “Ciência a Sul” premeia estudantes de várias escolas do país

Publicado em 19 Outubro 2021 por RUA FM

Iniciativa visa reforçar a articulação entre a Academia e as escolas do Ensino Secundário, nas vertentes do ensino e da investigação.

Teve lugar no passado dia 15 de outubro a Cerimónia de entrega de Prémios do Concurso “Ciência a Sul”, uma iniciativa levada a cabo pela Universidade do Algarve, com o objetivo de reforçar a articulação entre a Academia e as escolas do Ensino Secundário, nas vertentes do ensino e da investigação.

Nesta segunda edição, decorrida no âmbito dos ‘Cursos de Verão’ realizados pela UAlg, participaram estudantes provenientes de diversas regiões do país, registando-se um crescente interesse pela temática científica.

Tratando-se de uma iniciativa conjunta, envolvendo o NeciFarm, a Biblioteca da UAlg, o Gabinete de Comunicação e Protocolo (UAlg), com a participação do Centro de Ciência Viva do Algarve e da FNAC, o concurso distinguiu 4 estudantes que se destacaram pela sua criatividade e inovação.

Numa sessão que decorreu, simultaneamente, de forma presencial e online, José Carlos Oliveira, da Escola Secundária Dra. Maria Cândida, em Mira, foi o principal premiado.

Foram ainda atribuídas distinções aos seguintes estudantes: Catarina Mestre, proveniente da Escola Secundária de Castro Verde; Mariana Malhão, da Escola Secundária Gil Eanes, em Lagos e Bárbara Lima, da E.B. 2,3 Dr. Joaquim de Magalhães, em Faro.