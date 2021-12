Concelho de Loulé revive Tradição Natalícia dos Presépios

Publicado em 16 Dezembro 2021 por RUA FM

Tradição indissociável da quadra natalícia, também em Loulé o presépio vai estar em foco nestes dias festivos em que se celebra o nascimento de Jesus. Em Loulé e Alte, este elemento da cultura popular poderá ser apreciado em alguns espaços.

No Polo Museológico da Cozinha Tradicional, mais uma vez estará patente ao público o presépio tradicional algarvio. Com o menino Jesus em pé, no alto, o altar é coberto com toalhas brancas de renda e o menino é rodeado de searinhas e laranjas, flores e bagas colhidas no campo, utilizando o que a natureza oferece. O Museu Municipal todos os anos recria esta tradição do barrocal algarvio, em exibição até 6 de janeiro, Dia de Reis.

Já na Ermida de Nossa Senhora da Conceição, em frente ao Castelo de Loulé, a arte dos presépios é revisitada pelas mãos do pediatra e artista plástico Francisco José. Trata-se de uma recriação de um presépio em ambiente medieval, com figuras em tamanho natural que, por estes dias, se junta aos painéis que contam a vida de Maria e que revestem esta ermida.

As duas exposições podem ser visitadas de terça a sexta-feira, das 9h30 às 17h30, e ao sábado, das 9h30 às 16h00.

Em Alte, o Natal também é vivido de forma especial e o Roteiro de Presépios é uma proposta que, ano após ano, atrai os visitantes a esta aldeia. Além das ruas da aldeia, também outros lugares da freguesia como Montinho, Sarnadas, Azinhal e Águas Frias vão receber esta exposição ao ar livre, que vai já na sua 9ª edição, em que a criatividade e a originalidade trazem a magia desta quadra ao interior algarvio.

“Os presépios são mais uma forma de celebrarmos esta data tão especial e promovermos junto da nossa comunidade os valores que tão bem simbolizam a quadra como a solidariedade e a fraternidade. Para além disso é um desafio à criatividade artística e imaginação de quem dá vida a estas peças que são importantes elementos do nosso património”, refere o autarca Vítor Aleixo.