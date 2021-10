“Comeres D’Aqui – Quinzena Gastronómica Concelho de Loulé” promove produtos locais

Publicado em 08 Outubro 2021 por RUA FM

“Comeres D´aqui – Quinzena Gastronómica do concelho de Loulé” é uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé, que decorrerá de 12 a 28 de novembro. Este evento pretende promover e divulgar a integração dos produtos locais na gastronomia pelos restaurantes e pastelarias do concelho, incorporando-os na confeção de entradas, pratos principais, sobremesas e pastelaria.

Com esta iniciativa espera-se que haja uma cooperação da parte de todos os agentes, no sentido de promover a restauração e pastelaria através de oferta diferenciadora e com qualidade, valorizando circuitos económicos de proximidade que contribuam para incentivar o desenvolvimento da produção local.

Leguminosas, azeitonas, amêndoas, alfarrobas, figos, bolotas, uvas, romãs, medronho, mel, citrinos, aromáticas são alguns dos produtos que poderão ser incluídos na confeção gastronómica, utilizados diretamente ou nas suas transformações, como é o caso do azeite, as aguardentes, as compotas e outros.

Para integrar a Quinzena, os restaurantes e pastelarias deverão inscrever-se até dia 15 de outubro, podendo aceder à ficha de inscrição e normas de participação através do contacto da Divisão de Economia Local, Comércio e Turismo comerciolocal@cm-loule.pt ou 289 400829.

Refira-se que, no âmbito do evento, será produzido um roteiro dos restaurantes e das pastelarias aderentes que confecionem os seus pratos e doces, distribuído pelo público em geral. “Comeres D´aqui” é uma iniciativa integrada no Projeto Vitalizar, que visa a valorização dos produtos e recursos do território, apoiado pelo CRESC Algarve. Constitui mais uma oportunidade para alavancar o setor da restauração do concelho e apoiar os produtores locais.