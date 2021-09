Com 1585 novos estudantes UAlg regista segundo maior número de colocados dos últimos 30 anos

Publicado em 27 Setembro 2021 por RUA FM

A Universidade do Algarve (UAlg) apresenta pelo segundo ano consecutivo uma taxa de colocação superior à média nacional. De acordo com os resultados da 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2021/22, foram colocados na UAlg 1585 novos estudantes, o segundo maior número dos últimos 30 anos.

De acordo com os resultados da 1ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior de 2021/22, recentemente publicados, pela segunda vez, desde 1990, a taxa de colocação da UAlg ultrapassa os 90%, com 92,6% em 2020/21 e 90,6% em 2021/22. A nível nacional, a taxa de colocação das vagas a concurso foi de 89,4%, inferior aos 90,8% registados no ano anterior.

Face a 2020/21, o número de colocados a nível nacional desceu 3,0%, de 50.964 para 49.452, sendo a redução na UAlg praticamente nula (-0,4%), de 1592 para 1585.

O crescimento do número de candidatos em 1.ª opção é também muito superior ao verificado a nível nacional, com 14,5% na UAlg e 1,7% no País. No acumulado dos últimos dois anos, o número de candidatos em 1.ª opção a cursos da UAlg aumentou 58,0%.

Para as fases seguintes do Concurso Nacional de Acesso ficam disponíveis 197 vagas.

Para o Reitor Paulo Águas estes resultados são explicados por três grandes fatores. “Em 1.º lugar, a manutenção de um nível elevado de procura, que traduz a importância que os jovens e as suas famílias atribuem à formação superior. Em 2.º lugar, ao reforço de vagas que a UAlg voltou a conseguir fazer (+250 vagas, de 1500 para 1750) para responder às expectativas dos jovens e das suas famílias para prosseguimento da sua formação. Em 3.º lugar, ao crescente reconhecimento dos jovens e das suas famílias à qualidade do nosso ensino.”

O processo de Matrícula e Inscrição para os estudantes colocados na Universidade do Algarve irá realizar-se entre os dias 27 de setembro e 01 de outubro e é exclusivamente online. As aulas terão início a 04 de outubro de 2021.

Este ano a UAlg volta colocar à disposição dos novos estudantes uma linha de atendimento +351 289 244 457 (das 9h30-12h30 e das 14h00-17h00), para esclarecimento de dúvidas no processo de matrícula online; alojamento e bolsas de estudo de ação social e cartão de estudante.

Mais informações em: https://www.ualg.pt/matricula-e-inscricao-online-concurso-nacional-de-acesso-1o-ano1a-vez