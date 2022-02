“Circuito do Coração” para os namorados em Loulé e Quarteira

Publicado em 07 Fevereiro 2022 por RUA FM

A Câmara Municipal de Loulé vai assinalar o Dia dos Namorados com a realização da iniciativa “Circuito do Coração”, de 12 a 14 de fevereiro, em Loulé e Quarteira.

Poesia e amor são duas palavras que estão quase sempre de mãos dadas e, partindo deste pressuposto, para todos aqueles que estão apaixonados e que nestes dias se encontrem nestas cidades, foi preparado um programa de declamação de poemas nas esplanadas do comércio local.

O primeiro ponto de paragem deste circuito vai ser, no dia 12, nas esplanadas da Rua Maria Campina, Praça da República e R. 5 de Outubro, em Loulé. A 13, o amor vai estar no ar em Quarteira, e na Rua Vasco da Gama, Rua Infante de Sagres e Calçadão irão ouvir-se poemas de grandes escritores que cantaram a paixão e o amor. Já na segunda-feira, 14, Dia dos Namorados – ou Dia de São Valentim – o “Circuito do Coração” passa pelo Mercado Municipal, Praça da República e Parque Municipal de Loulé.

Irão dinamizar estes momentos culturais os grupos Ao Luar Teatro, Casa da Cultura de Loulé, Figo Lampo, Folha de Medronho e Mákina de Cena, as companhias de teatro do concelho de Loulé.

Após 2 longos anos em que, não só a expressão dos afetos, mas também a economia local, se viram bastante prejudicadas devido à pandemia, com esta iniciativa a Autarquia realça a importância do amor e das relações humanas, convidando os interessados a festejar localmente e de forma romântica esta data emblemática, apoiando simultaneamente os pequenos comerciantes, restaurantes e alojamentos.