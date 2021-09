CHUA aposta na qualificação e capacitação do seu Capital Humano

Publicado em 21 Setembro 2021 por RUA FM

Para promover a melhoria e a eficiência dos serviços prestados ao cidadão, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) vai implementar um programa de formação profissional dedicado à qualificação e capacitação do seu Capital Humano, cofinanciado por fundos europeus.

Este novo programa de qualificação e capacitação dos profissionais do CHUA visa a melhoria da eficiência nos serviços e a qualidade do atendimento na saúde e inclui ações vocacionadas para a promoção para excelência do atendimento e a gestão de equipas multidisciplinares.

Face à atual transição digital da sociedade, o programa de formação tem ainda como objetivo fortalecer as competências digitais dos profissionais do CHUA e reforçar a gestão eficiente na Administração Publica. O programa, que contempla 19 cursos num total de 51 ações de formação, irá decorrer nas várias unidades que integram a instituição, apostará na capacitação de 568 profissionais e contribuirá para a modernização da gestão e dos processos administrativos na instituição.

O projeto agora aprovado, denominado «Qualificação e capacitação dos trabalhadores do CHUA», encontra-se totalmente alinhado com as Operações de Modernização Administrativa em curso e os Planos/Referenciais Nacionais.

Este investimento no Capital Humano do CHUA é financiado pela UE, através do Fundo Social Europeu (FSE), no âmbito do Programa Operacional Algarve 2020. A operação decorre até 2022, totaliza quase 79 mil euros e é financiada em mais de 63 mil euros pela UE, com contrapartida nacional de cerca de 16 mil euros, assegurada pelo CHUA, enquanto integrante do Serviço Nacional de Saúde, financiado pelo Governo de Portugal, através do Ministério da Saúde. O primeiro curso de formação, sob o tema «Código do Procedimento Administrativo para não juristas» tem início já no dia 11 de outubro e decorrerá na Unidade Hospitalar de Faro do CHUA