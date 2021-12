Cerimónia de investidura do Reitor da UAlg realiza-se no Dia da Universidade

Publicado em 13 Dezembro 2021 por RUA FM

A cerimónia de investidura do reitor da UAlg, Prof. Doutor Paulo Águas, terá lugar no dia 15 de dezembro. As comemorações, que integram o programa do 42.º aniversário da UAlg, têm início às 16h00, no Grande Auditório do Campus de Gambelas, com uma sessão pública.

Com transmissão via YouTube, a cerimónia inicia-se com o já tradicional cortejo académico. De seguida, Ana Jorge fará a primeira intervenção enquanto presidente do Conselho Geral e dará posse ao reitor Paulo Águas, recentemente reeleito.

A sessão solene contará com outras intervenções, das quais se destacam a do representante dos funcionários, Amadeu Cardoso, do presidente da Associação Académica, Vítor Pereira, terminando com a intervenção da representante dos docentes, Fernanda Matias.

No decorrer da cerimónia serão também homenageados, com a entrega de medalha de agradecimento da UAlg, João Botelheiro, antigo provedor do Estudante, e Vítor Neto, antigo presidente do Conselho Geral.

Seguidamente será atribuído o título de professor emérito aos docentes João Albino Silva, João Guerreiro, Ludgero Sequeira e Pedro Ferré.

Serão ainda entregues as medalhas da Universidade aos funcionários que completam 25 anos de serviço e, com o apoio da Caixa Geral de Depósitos, serão também entregues os prémios aos diplomados com mérito no ano letivo de 2019/2020.

As comemorações encerram com o discurso de tomada de posse do reitor, Paulo Águas.