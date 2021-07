Centro de Ciências do Mar junta-se à Novo Verde em Faro na iniciativa “Reciclar é a nossa Praia”

Publicado em 22 Julho 2021 por RUA FM

A Novo Verde, entidade gestora de resíduos de embalagens, continua a percorrer as praias de Portugal com a iniciativa “Reciclar é a Nossa Praia”, em conjunto com a Sailors for the Sea Portugal, para sensibilizar os portugueses para a poluição dos mares e oceanos. No dia 23 de julho, entre as 11h00 e as 13h00, um grupo de investigadores do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) – Universidade do Algarve, vão juntar-se à Novo Verde na Praia de Faro para desenvolver atividades de grupo e completar as iniciativas já previstas na campanha.

A participação do Centro de Ciências do Mar pretende dar a conhecer melhor duas áreas de investigação complementares ao estudo do mar e dos recursos marinhos, das quais se destaca o desenvolvimento de etiquetas inteligentes que permitem informar o consumidor acerca das condições de transporte, embalamento e exposição a que o peixe esteve sujeito e, com isso, ajudar a combater um dos maiores problemas que afetam a população e o meio ambiente.

Com o apoio da Agência Portuguesa do Ambiente, a Novo Verde pretende impactar em especial os mais jovens sobre os comportamentos que devem adotar de forma a evitarem que os seus resíduos de embalagens contaminem os ecossistemas marinhos. As sessões de educação e literacia ambiental serão compostas por diversas atividades lúdicas e pedagógicas. Em paralelo, a população será convidada a participar na atividade de limpeza das praias para garantir o tratamento adequado dos diversos resíduos recolhidos no areal.

Ricardo Neto, Presidente da Novo Verde, adianta que “esta ação pretende, além de nos colocar mais próximos da população, dar continuidade à educação ambiental, que é um dos nossos pilares desde o início da Novo Verde. É essencial continuarmos a mobilizar os cidadãos para uma participação ativa no processo de tratamento e reciclagem de resíduos que não podem, de todo, ser abandonados indiscriminadamente, podendo contaminar os ecossistemas e a nossa saúde e prejudicar o Ambiente, do qual fazemos parte. Com foco na reciclagem de embalagens em particular, o principal objetivo é frisar que os mares e oceanos são o destino de grande parte dos resíduos que não são depositados corretamente, realidade que queremos combater, substituindo-a por comportamentos adequados, simples, fáceis e acessíveis a qualquer cidadão.”