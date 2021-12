Castro Marim acolhe Exposição de Árvores de Natal na Praça 1º de Maio

Publicado em 15 Dezembro 2021 por RUA FM

De 17 de dezembro a 9 de janeiro, a Praça 1º de Maio vai receber uma exposição de árvores de Natal com um significado muito especial.

Mantendo a união e a partilha desta época festiva, mas vestindo-a de novas expressões, a Junta de Freguesia e o Município de Castro Marim construíram 13 árvores em madeira e distribuíram-nas pelas crianças do pré-escolar e da EB1 de Castro Marim e pelos utentes da Santa Casa da Misericórdia, que as decoraram.

Com o agravamento da situação pandémica, foi decidido que todas as atividades culturais que implicavam contactos e ajuntamentos não se realizariam. Mas Castro Marim continua a viver este Natal com estes apontamentos de brilho e de cor. Além da exposição, poderá também ver a iluminação de Natal, com destaque para a árvore gigante, também na Praça 1º de Maio, e para a fachada da Igreja Matriz, que completa o quadro.