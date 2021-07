Cartazes de Cinema em Processo de Classificação como Tesouro Nacional estarão em exposição no Museu Municipal de Faro

Publicado em 27 Julho 2021 por RUA FM

A exposição “1907-1914: a primeira era de ouro do cinema francês na coleção de cartazes do Museu Municipal de Faro”, composta por 33 cartazes raros, que se encontram em processo de classificação para Tesouro Nacional, será inaugurada no próximo dia 31 de julho, pelas 18 horas, neste equipamento municipal.

Esta coleção, composta por um conjunto de objetos de prestígio internacional, com alguns exemplares únicos dos primórdios do cinema, deu azo a um estudo que será apresentado, também, no dia da inauguração, dando a conhecer a investigação exaustiva de Adelaide Ginga, Marta Mestre e Jean-Louis Capitaine e que tem a chancela da Caleidoscópio, constituindo um dos momentos altos deste evento.

Esta mostra pretende oferecer um olhar sobre a produção cinematográfica gaulesa, num período em que esta alcançou a hegemonia mundial. Permitirá aos visitantes apreciar o trabalho de alguns dos maiores ilustradores da época, recolhidos nas principais salas de espetáculo de Lisboa e Porto pelo artista e colecionador farense Joaquim António Viegas. Integram uma extensa coleção com mais de 300 exemplares, entre os quais 141 cartazes de cinema franceses, italianos, escandinavos e norte-americanos, que já foram expostos, anteriormente, em versão mais alargada, na Cordoaria Nacional e também no Museu Municipal de Faro,

Com curadoria do investigador Jorge Carrega, esta exposição resulta de uma parceria entre o Museu Municipal de Faro e o CIAC-Centro de Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve, contando com o apoio da União das Freguesias de Faro, Alliance Française Algarve, Associação FARO 1540 e Filmsbytheyear.com.