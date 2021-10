Campeõs Nacionais de Futevólei conquistam título em Albufeira

Publicado em 07 Outubro 2021 por RUA FM

No passado fim de semana, Albufeira foi palco da Final do Campeonato Nacional de Futevólei. A dupla poveira, Miguel Pinheiro e Filipe Santos, conquistou o título nacional num espetáculo desportivo carregado de emoção e de jogadas espetaculares, que animaram as bancadas da Praia dos Pescadores.

Miguel Pinheiro e Filipe Santos, representantes do CD Póvoa, campeões europeus em 2019, e com vários títulos nacionais no seu palmarés, sagraram-se campeões nacionais de futevólei, no passado fim-de-semana, na Praia dos Pescadores, em Albufeira.

A Fase Final da 16ª edição da principal prova nacional da modalidade disputou-se nos dias 2 e 3 de outubro, e contou 16 equipas finalistas, em representação de nove clubes nacionais, incluindo o representante da Região Autónoma da Madeira.

A Final juntou em confronto direto os atletas com mais títulos nacionais e europeus. De um lado Miguel Pinheiro, agora a formar equipa com Filipe Santos, e do outro Nelson Pereira a fazer dupla com Beto Correia, ambas as equipas a representar o CD Póvoa. Depois de um primeiro set muito renhido, com o marcador a parar a sua marcha nos 18 x 14, Miguel Pinheiro e Filipe Santos conseguem a vantagem no segundo set e fecham o jogo em 18 x 11, vencendo a partida e sagrando-se campeões nacionais de 2021.

Recorde-se que Filipe Santos conquista assim o seu segundo título nacional, a juntar ao título europeu, enquanto Miguel Pinheiro soma agora oito títulos nacionais, que engrandecem o seu palmarés, composto ainda por dois títulos europeus.

O evento voltou a contar com a presença de público nas bancadas, que vibrou com o magnífico espetáculo desportivo proporcionado pelos principais atletas da modalidade. Os momentos mais marcantes tiveram cobertura em livestreaming para todo o mundo e a Final foi transmitida no canal desportivo A Bola TV. O Campeonato Nacional foi organizado pela Federação Nacional de Futevólei, com o apoio do Município de Albufeira.