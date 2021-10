Câmara Municipal de Silves desafia escolas a participar no projeto “Silves a Compostar da Serra ao Mar”

Publicado em 28 Outubro 2021 por RUA FM

A Câmara Municipal de Silves está a implementar o projeto “Silves a Compostar da Serra ao Mar” nas Escolas do Ensino Básico do concelho. A escola EB1 da Amorosa foi a primeira a receber um compostor, no passado dia 18 de outubro, dando assim início à compostagem nas escolas e consolidando o projeto já em curso em todo o concelho.

Esta iniciativa tem como objetivo familiarizar os alunos com o processo de compostagem, promovendo a adoção de boas práticas ambientais entre os mais novos, nomeadamente através da aprendizagem da valorização dos resíduos orgânicos e transformação em composto.

O reaproveitamento dos resíduos orgânicos que acabariam desaproveitados, num aterro, se fossem para o lixo, irão servir para fertilizar os jardins e as hortas escolares, evitando assim o desperdício e emissões de CO2.

Trata-se de um projeto-piloto que o município pretende estender às outras escolas proporcionando, a todos os envolvidos, bons momentos de aprendizagem em prol de um futuro mais sustentável.