Câmara de Lagos vai atribuir bolsas de estudo

Publicado em 22 Outubro 2021 por RUA FM

Está a decorrer, até ao próximo dia 29 de outubro, o prazo fixado pela Câmara de Lagos para a aceitação de candidaturas à atribuição de bolsas de estudo a estudantes do Ensino Superior no ano letivo 2021/2022.

O município, ao abrigo do “Regulamento Municipal de Atribuição de Prémios de Educação e de Bolsas de Estudo” pretende apoiar financeiramente alunos com menos recursos económicos, que estejam a frequentar ciclos de estudo conducentes aos níveis de qualificação 5, 6 e 7 do Quadro Nacional de Qualificação, correspondentes aos cursos de Técnico Superior Profissional, Licenciatura, Mestrado e Mestrado Integrado.

Os candidatos têm de cumprir determinados requisitos previstos em regulamento, designadamente ao nível da residência no concelho, idade, aproveitamento escolar, situação socioeconómica, entre outros.

O processo de candidatura está, este ano, facilitado, uma vez que o município passou a disponibilizar para o efeito uma plataforma online, acessível através do site do município, que permite proceder à submissão da candidatura de forma totalmente desmaterializada e à distância.

As bolsas de estudo têm um valor máximo de 55% do Indexante de Apoios Sociais (IAS), que está atualmente fixado em 438,81€, sendo concedidas, em cada ano letivo, ao longo de 10 meses, a todos os alunos que tenham um rendimento per capita inferior ou igual ao valor do IAS. Para além destas, são ainda atribuídas, salvo inexistência de candidatos, no mínimo, 10 bolsas de estudo que premeiam o mérito escolar, aos alunos que tenham um rendimento per capita entre 1 e 1,5 do valor do IAS.

Esta medida, que decorre de uma política ativa de apoio às atividades de natureza educativa, visa garantir que nenhum cidadão lacobrigense fique privado de prosseguir os seus estudos e frequentar o ensino superior por motivos da sua situação socioeconómica.

Aceda à plataforma aqui

Para mais informações poderá consultar igualmente o Regulamento