Câmara de Faro volta a atribuir Bolsas de Estudo

Publicado em 05 Novembro 2021 por RUA FM

Apoios destinam-se a alunos do ensino secundário e superior, residentes no concelho, que careçam de meios para prosseguir estudos. Candidaturas abertas entre os dias 1 e 30 de novembro.

O Município de Faro informa que estão abertas até 30 de novembro de 2021, as candidaturas para as bolsas de estudo da autarquia para o presente ano letivo.

Estes apoios destinam-se a alunos do ensino secundário e superior inscritos em licenciaturas ou mestrados residentes no concelho que careçam de meios próprios para prosseguirem estudos.

Como tem acontecido em anos anteriores, as bolsas de estudo serão atribuídas em número não superior a 16, para estudantes de nacionalidade portuguesa residentes no concelho, e no máximo de duas, para estudantes provenientes de países ou cidades de língua oficial portuguesa, geminadas com a cidade de Faro, cabendo depois ao júri ao proceder à distribuir deste número, sendo atribuída, no mínimo, uma bolsa por ano, desde que reúna as condições do regulamento.

Com esta bolsa, a autarquia atribui assim um apoio pecuniário um apoio pecuniário, concedido em prestações mensais, num total de dez mensalidades, correspondentes a 2/5 do salário mínimo nacional. Os candidatos, de nacionalidade portuguesa, devem reunir cumulativamente os seguintes requisitos: residirem no concelho de Faro há mais de cinco anos; estarem matriculados em estabelecimentos de ensino secundário ou superior no ano letivo para que requerem as bolsas; deterem aproveitamento escolar no ano imediatamente anterior àquele a que apresentem a candidatura à bolsa de estudo, que não pode ser inferior ao nível 4 para os alunos do 9º ano de

escolaridade, e à média de 13 valores para os alunos do ensino secundário e ensino superior,

exigindo-se também que comprovem o aproveitamento escolar em todas as disciplinas; pertencerem a um agregado familiar que não possua um rendimento mensal per capita superior

ao salário mínimo nacional em vigor no início do ano civil a que respeita a candidatura; não

usufruírem de qualquer bolsa ou subsídio equivalente, concedida por qualquer instituição para o

mesmo ano letivo.

No caso dos candidatos oriundos de países ou cidades de língua oficial portuguesa, estes poderão usufruir de bolsa, devendo reunir cumulativamente, sob pena de exclusão os seguintes requisitos: estarem matriculados em estabelecimento de ensino superior no concelho de Faro; fixarem residência no concelho de Faro no ano da matrícula e da candidatura à bolsa. A seleção dos alunos será efetuada pela respectiva edilidade local, que providenciará o envio de todos os documentos requeridos para o efeito, bem como dos critérios que serviram de base para a seleção e análise dos candidatos.

O boletim de candidatura, bem como o Regulamento das Bolsas de Estudo do Município de Faro,

estão disponíveis na página da internet da autarquia ( www.cm-faro.pt ) e na Divisão de Educação do Departamento de Desenvolvimento Social e Educação (Praça José Afonso, 1, em Faro), onde podem ser obtidas mais informações sobre o processo.

As candidaturas deverão dar entrada na Divisão de Educação do Município de 1 a 30 de novembro das 09h00 às 16h00, sendo que no último dia último deverão dar entrada até às 13h00.