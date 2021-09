“Cactus” servem de instrumentos no espetáculo de encerramento do festival ‘FOMe’

Publicado em 23 Setembro 2021 por RUA FM

Após cerca de 60 espetáculos de 18 companhias portuguesas, oficinas, workshops, uma exposição, uma experiência gastronómica e um documentário, o ‘FOMe’ termina já este sábado, dia 25 de setembro, com um concerto muito especial.

O espetáculo conta com a participação de 10 pessoas da comunidade e resulta do workshop ‘Cactus Orkestra’, ministrado pelo artista João Ricardo de Barros Oliveira, da companhia LixoLuxoPoético, de Viana do Castelo.

Esta é uma criação plástica e sonora que parte da instrumentação de 10 catos preparados e sonorizados, posicionados num espaço pré-determinado em diversas posições e constelações. Neste espetáculo, os participantes exploram a dinâmica como objeto principal no som, trabalhando variações de velocidade, intensidade e timbre.

O concerto ‘Cactus Orkestra’ tem lugar no Teatro Lethes, em Faro, no dia 25 de setembro, às 21h00. A entrada é livre, mas é necessário reservar previamente através do e-mail comunicacao@actateatro.org.ptou do telefone289 878 908. O ‘FOMe — Festival de Objectos e Marionetas & Outros Comeres’ é promovido pelos municípios de Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira, e pela ACTA — A Companhia de Teatro do Algarve, responsável pela programação.