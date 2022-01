Bibliotecas Municipais do Algarve disponibilizam gratuitamente acesso a jornais e revistas

Publicado em 17 Janeiro 2022 por RUA FM

Os leitores da Rede Intermunicipal das Bibliotecas do Algarve (BIBAL) têm a partir de amanhã, 18 de janeiro, acesso gratuito a mais de 7.000 publicações online. A disponibilização deste serviço, adquirido pela AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, representou um investimento de cerca de 20 mil euros.

Os leitores da BIBAL vão ter à disposição o serviço PressReader, uma plataforma digital que dá acesso a jornais e revistas online. São mais de 7.000 publicações nacionais e estrangeiras que, através deste serviço inovador e gratuito, podem ser lidas no momento ou descarregadas para uma leitura posterior.

Os autarcas do Algarve acreditam que esta iniciativa universaliza e democratiza o acesso à informação e ao conhecimento, incentivando simultaneamente a leitura. Para além disso, tratando-se de um serviço online, os leitores fazem-no de forma global e fácil, no âmbito da missão das bibliotecas públicas.

A aquisição deste serviço foi aprovada, por unanimidade, na Reunião do Conselho Intermunicipal de julho do ano passado. Na ocasião, todos os presidentes reconheceram a importância da medida para as comunidades da Região e decidiram suportar esta despesa, garantindo, assim, a disponibilização do serviço na rede de bibliotecas municipais pertencentes à BIBAL (à excepção de Aljezur, único município que ainda não tem Biblioteca).

A PressReader é uma plataforma digital, distribuída em Portugal pela WECUL, que disponibiliza o acesso direto e integral a publicações periódicas de mais de 150 países e em mais de 60 línguas, através de uma interface com várias funcionalidades, entre elas pesquisas por título, país, língua ou categoria. O acesso à plataforma é possível de várias formas, com as credenciais de utilizador da biblioteca. Toda a informação é disponibilizada em cada uma das bibliotecas municipais.