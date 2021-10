Aviso à População – Condições Meteorológicas Adversas

Publicado em 28 Outubro 2021 por RUA FM

A culpa é de um “rio atmosférico”, explica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). A partir do meio da tarde de amanhã, dia 28 de outubro, quinta-feira, prevê-se uma «alteração significativa das condições do estado do tempo em Portugal Continental», com a chegada da chuva, que poderá ser intensa e persistente e deverá manter-se até domingo.

Segundo o IPMA, «o tempo seco e ameno dos últimos dias dará lugar a tempo chuvoso e a uma descida gradual das temperaturas máximas, entre os dias 28 e 31 de Outubro».

Tudo porque «a região anticiclónica, que se estende desde os Açores até à Europa Ocidental, irá enfraquecer, e permitir a passagem de massas de ar tropicais e com elevado conteúdo em vapor de água, transportadas latitudinalmente, num padrão usualmente conhecido como “rio atmosférico”».

Esta situação meteorológica, deverá originar «precipitação persistente na generalidade do território, e tem potencial para produzir chuvas persistentemente fortes, em especial nas regiões do Centro e Sul, onde os impactos poderão ser significativos», acrescenta o IPMA.

A chuva deverá chegar ao Minho e Douro Litoral a partir do meio da tarde de dia 28, e estender-se gradualmente às restantes regiões Norte e Centro, e a partir de dia 29, à região Sul.

O vento do quadrante sul deverá aumentar de intensidade, em particular nas terras altas. O IPMA salienta ainda o aumento da agitação marítima na costa de Portugal continental e nas zonas marítimas de responsabilidade nacional.