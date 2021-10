Auditório Municipal de Albufeira apresenta “Divertimento para Cordas”, pela Orquestra Clássica do Sul

Publicado em 13 Outubro 2021 por RUA FM

No próximo dia 22 de outubro (sexta-feira) pelas 21h00, a Orquestra Clássica do Sul apresenta no Auditório Municipal de Albufeira “Divertimento para Cordas” com sinfonias de Mozart e Bártok.

Dirigido pelo maestro titular Rui Pinheiro, o concerto, com a duração de 45 minutos, integra o ciclo de programação no âmbito da 9ª Temporada da Orquestra Clássica do Sul.

PROGRAMA:

W. A. MOZART (1756 – 1791)

Divertimento em Fá maior, Kv. 138

I. Allegro

II. Andante

III. Presto

B. BÁRTOK (1881 – 1945)

Os bilhetes custam 5,00€ e estão à venda na Galeria Municipal João Bailote, nos dias úteis das 9h40 às 12h30 e das 13h30 às 17h00 e no Auditório Municipal de Albufeira, no dia do espetáculo, das 19h30 às 20h30. Para mais informações contactar através dos seguintes números de telefone: 289 599 645| 289 246 948.