Atletas de Lagos foram felicitados pelo seu mérito desportivo

Publicado em 20 Dezembro 2021 por RUA FM

Jorge Tinoco, atleta lacobrigense atualmente a competir com a camisola do Paços de Ferreira, e Marisa Costa e Jorge Candeias, atletas do Olímpico Clube de Lagos, foram homenageados pela Câmara Municipal de Lagos, que aprovou e lhes dirigiu votos de congratulação e louvor pelos títulos recentemente alcançados em provas de âmbito europeu e nacional.

Jorge Tinoco arrecadou, em representação da seleção nacional, três medalhas de ouro no Campeonato da Europa de Pool de Seniores, realizado recentemente em Treviso (Itália), onde se sagrou campeão europeu nas disciplinas de “Straight Pool” e “Bola 9” (a título individual) e por equipas (a título coletivo, juntamente com os atletas Henrique Correia e Manuel Pereira). Na aprovação do respetivo voto de louvor e congratulação, foram dirigidas pelo executivo municipal palavras de agradecimento e de estímulo, não apenas ao medalhado e ao Paços de Ferreira, como também ao Clube Recreativo, Cultural e Desportivo Luzense, onde Jorge Tinoco treina, afirmando a disponibilidade de apoio para o desenvolvimento e afirmação desta modalidade no concelho.

Por seu turno, Marisa Costa e Jorge Candeias, que se sagraram vice-campeões na Meia-Maratona (Escalão Masters Feminino e Escalão Masters Masculino) do Campeonato Nacional de Atletismo, realizado em Ponta Delgada no passado mês de novembro, trouxeram para casa duas medalhas de prata. A autarquia felicitou a participação e desempenho destes atletas, assim como a direção e o treinador do Olímpico Clube de Lagos, os familiares e todos os que contribuíram para esse excelente resultado, a somar aos muitos já conquistados no decurso de uma longa carreira desportiva.