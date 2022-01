Até ao Dia de Reis, percorra a rota dos Presépios… Em São Brás de Alportel

Publicado em 05 Janeiro 2022 por RUA FM

Na edição deste ano, a já tradicional Rota dos Presépios de São Brás de Alportel está a novamente a surpreender todos os visitantes com diversos e muitos originais presépios que nascem das mãos de associações, entidades, escolas, estabelecimentos comerciais e de toda a comunidade, cada vez mais empenhada em celebrar o Natal, em partilha e fraternidade.

Expostos em mais de uma dezena de espaços públicos do concelho até ao próximo dia 6, Dia de Reis, os presépios que integram esta rota desafiam a uma viagem através das tradições, dos materiais e locais..

Entre representações do presépio tradicional algarvio, marcam presença as versões mais modernas de presépios feitos com materiais reciclados, há ainda presépios em miniatura, feitos de pequenas figuras, mas também figuras em tamanho quase real, integradas em amplos e detalhados cenários, há presépios com movimento, mas também com magia e muito encantamento. São muitos os pontos de interesse que esta rota dá a conhecer.

Até dia 6 de janeiro podem ser apreciados presépios patentes no Museu do Traje, na Santa Casa da Misericórdia (com presépios infantis e do Lar de Terceira Idade), no Centro de Convívio de Parises, no Parque do Miradouro da Cabeça do Velho, no Centro Museológico de Alportel, no Jardim de Infância do Corotelo, no Quartel dos Bombeiros Voluntários, na Biblioteca Municipal, na Igreja Matriz, enquanto no átrio do Cineteatro São Brás pode ainda conhecer os presépios criados por 16 artesãos que com diferentes materiais e inspirações aceitaram o desafio do Município e participam nesta exposição.

A visita em todos os presépios é de entrada livre, numa iniciativa que tem por intuito valorizar e preservar a tradição e o significado do Natal, de união e partilha através destes trabalhos, símbolo da fraternidade entre os membros da comunidade.

Ao percorrer a Rota dos Presépios, os visitantes estão também convidados a conhecer os Duendes Guardiões da Serra e do Barrocal que, pelo segundo ano consecutivo, animam cantos e recantos do concelho. Este ano, decidiram vir a bordo de comboio para ajudar o Pai Natal a trazer esperança e solidariedade!

Os Duendes de Natal são o resultado do projeto “Natal Verde” e construídos pelo Serviço Municipal de Carpintaria com os materiais resultantes da limpeza de vegetação realizada pela equipa de Sapadores Florestais.