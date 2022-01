Associação de Futebol do Algarve comemora centenário com nova imagem, site renovado e um livro

Publicado em 24 Janeiro 2022 por RUA FM

Uma nova imagem, um site renovado e um livro comemorativo são alguns dos “presentes” que a Associação de Futebol do Algarve (AFA) ofereceu a si própria, como forma de celebrar o seu centenário.

Os 100 anos desta instituição foram celebrados ontem, sábado, dia 22, com uma cerimónia simbólica que teve na apresentação destas novidades o seu ponto alto.

Segundo a AFA, foi ontem dado «um novo passo na modernização da sua comunicação com os adeptos, atletas e restantes stakeholders, através do lançamento da primeira pedra de um novo ecossistema digital destinado a promover o futebol da região», referindo-se ao novo site da associação.

De caminho, foi renovada a imagem da instituição, que «pretende focar-se na afirmação do Algarve, através de cores luminosas e formas que remetem para a sua história e, sobretudo, para o seu potencial natural e turístico, marca central da região».

«O novo símbolo é composto por uma bola e 16 elementos gráficos, o número de concelhos que constituem a região», descreve a Associação de Futebol do Algarve (AFA).

Também este sábado, foi apresentado o livro “Associação de Futebol do Algarve – 100 anos”, de Armando Alves, que «proporciona uma viagem pela história do futebol e do futsal na região desde 1882, quando se disputou, em Lagos, um jogo entre marinheiros ingleses, até aos dias de hoje».