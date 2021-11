As Jornadas de Anfíbios estão de volta a Loulé e o programa já está disponível

Publicado em 23 Novembro 2021 por RUA FM

De 10 a 12 de dezembro, o Município de Loulé volta a acolher as Jornadas de Anfíbios de Loulé, agora na sua segunda edição. Este evento gratuito com saídas noturnas, workshops e palestras é ideal para amantes de natureza que querem aprender mais sobre anfíbios.

O evento, que decorrerá no Auditório do Antigo Convento Espírito Santo, arranca com saídas de campo noturnas na sexta-feira, dia 10 e oferecerá também, nos restantes dias, palestras e workshops para amantes de natureza e para quem quiser saber mais sobre este fascinante grupo de vertebrados.

O objetivo principal é sensibilizar para a importância deste grupo de animais cada vez mais ameaçado e debater possíveis estratégias de conservação para o futuro. Este evento, gratuito, pretende atingir um público alargado: desde técnicos de empresas, associações, municípios, docentes e, principalmente, o cidadão comum.

O programa das Jornadas irá contar com a presença de representantes do Município de Loulé; Universidade de Évora; CIBIO/InBio – Universidade do Porto; Institute of Zoology (Londres); Município de Lousada e Fotógrafos de natureza profissionais.

Vão ser abordados temas tão diversos como: Como e onde fotografar anfíbios; As principais ameaças emergentes a nível nacional e global; O impacto das alterações climáticas nas populações de anfíbios, e muitos outros. Haverão também diferentes saídas noturnas nos dias 10 e 11 de dezembro, dedicadas à identificação de espécies in situ e ao seu registo fotográfico.

O programa e as inscrições ficam disponíveis hoje, 23 de novembro, às 10h00 em: https://forms.gle/DcDviJDqqsQjdyUp9