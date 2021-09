ArQuente: setembro é sinónimo de música ao entardecer

Publicado em 08 Setembro 2021 por RUA FM

Iniciativa passa, pela primeira vez, na Ilha da Culatra.

Depois de, em julho, no Teatro das Figuras, um espetáculo de Filipe Sambado e a Orquestra Clássica do Sul ter aberto a 10ª edição dos Concertos ao Entardecer, o ciclo prossegue, em setembro, com Luís Severo, EVAYA e Junno.

Este ano, o evento, organizado pela Associação ArQuente, estende-se à Ilha da Culatra, onde os artistas atuam, ao pôr do sol, no Largo da Igreja, com vista para a Ria Formosa. Os concertos naquela ilha-barreira acontecem às sextas-feiras, às 19h00. Aos sábados, à mesma hora, o palco passa a ser a Galeria Arco, em Faro, e aos domingos, às 18h00, a música ruma até à Fortaleza de Sagres, através do apoio do programa DiVaM, da Direção Regional de Cultura do Algarve.

O primeiro convidado, dos concertos de setembro, é Luís Severo, que se apresenta nos dias 10, 11 e 12. O artista, que aceitou o convite para atuar a solo, numa versão mais intimista, conta, desde 2015, com três álbuns editados: ‘Cara D’Anjo’, ‘Luís Severo’ e ‘O Sol Voltou’. Severo é atualmente um dos nomes mais consensuais da escrita de canções da sua geração.

O fim de semana seguinte (17, 18 e 19 de setembro) pertence a EVAYA, que se fará acompanhar de dois músicos. Na composição dos seus temas, a jovem produtora, compositora e cantora usa elementos pop combinados com música eletrónica, numa viagem onde aborda temas como a natureza, a guerra, a paz e a esperança.

Quem encerra o ciclo é outra jovem compositora e intérprete, Junno. O projeto a solo de Marta Falcão apresenta-se ao público algarvio nos dias 24, 25 e 26 de setembro. A artista lisboeta lançou o seu primeiro EP ‘Middle’ em 2020, mas quem a conhece lembra-se da sua participação em diversos concertos de músicos como Golden Slumbers, Lotus Fever e Monday.

De referir que o número de lugares disponíveis para assistir aos concertos é reduzido, devido às medidas estabelecidas pela Direção Geral da Saúde para controlo da Covid-19, sendo obrigatória reserva através do email: arquente@gmail.com

A 10ª edição dos Concertos ao Entardecer tem o apoio da Câmara Municipal de Faro, da União de Freguesias de Faro, da Associação de Moradores da Ilha da Culatra e da Direção Regional de Cultura do Algarve, através do programa DiVaM – Divulgação e Valorização dos Monumentos. Para além disso conta com vários parceiros privados: o hostel Lemon Tree, o restaurante Tertúlia Algarvia e a seguradora Falcão Marques Seguros.

Como parceiros media deste ciclo de concertos, a ArQuente conta com o Sul Informação, a RUA FM, a Rádio Solar e o Cultugarve.

Datas, Horários e Locais dos Concertos:

Luís Severo

10 setembro (19h00) – Ilha da Culatra

11 setembro (19h00) – Galeria Arco, Faro

12 setembro (18h00) – Fortaleza de Sagres

EVAYA

17 setembro (19h00) – Ilha da Culatra

18 setembro (19h00) – Galeria Arco, Faro

19 setembro (18h00) – Fortaleza de Sagres

Junno

24 setembro (19h00) – Ilha da Culatra

25 setembro (19h00) – Galeria Arco, Faro

26 setembro (18h00) – Fortaleza de Sagres