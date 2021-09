AMAL vai receber 35 milhões de euros do PRR para reabilitar redes de abastecimento de águas

Publicado em 15 Setembro 2021 por RUA FM

No âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência, a Comunidade Intermunicipal do Algarve – AMAL vai receber 35 milhões de euros, para o período 2021-2025, para reabilitar e otimizar as redes de abastecimento do território.

O contrato de financiamento, assinado a 14 de setembro entre a AMAL e a Estrutura de Missão “RECUPERAR PORTUGAL”, vai permitir reduzir as perdas de água no setor urbano, em pelo menos 125km. Os principais beneficiários deste investimento serão as entidades gestoras das redes de abastecimento de água em baixa, ou seja, municípios, empresas municipais e empresas concessionárias de exploração e gestão dos serviços públicos de distribuição de água.

Com a verba agora disponibilizada através dos fundos PRR, será possível renovar ou reabilitar as redes de abastecimento de água que tenham um elevado nível de perdas e cuja substituição permita ganhos de eficiência operacional. Por outro lado, estão aptos a receber verbas os projetos que tenham como objetivo assegurar a monitorização e controlo ativo de perdas de troços da rede de abastecimento onde se estima que haja grandes desperdícios de água.

O apoio dado às candidaturas será a fundo perdido, ou seja, uma subvenção a 100%, não reembolsável, financiada através do fundo da Next Generation EU. O primeiro aviso para submissão de candidaturas será lançado depois da assinatura deste contrato e estará aberto até ao final do mês de setembro, com uma verba de 14 milhões de euros.

Segundo os últimos dados disponibilizados pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, quase 188 mil milhões de litros de água foram desperdiçados nas próprias redes de abastecimento, no ano de 2019.