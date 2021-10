Alunos do Agrupamento de Escolas da Bemposta removem chorão-das-praias nas dunas de Alvor

Publicado em 06 Outubro 2021 por RUA FM

Entre os dias 12 e 15 de outubro, 190 alunos e professores do Agrupamento de Escolas da Bemposta vão remover nas dunas de Alvor o chorão-das-praias, no âmbito da SEVA – Semana de Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental.

Esta ação promovida pelo Município de Portimão decorre durante a manhã e dirige-se às nove turmas do 8º ano daquele agrupamento, que inclui as escolas EB 2,3 D. João II, de Alvor, EB José Sobral, da Mexilhoeira Grande, e EB da Bemposta, inserindo-se nas iniciativas coordenadas pela Agência Portuguesa do Ambiente – Administração da Região Hidrográfica do Algarve.