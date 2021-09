Aljezur convida a passeio com «paisagem arrebatadora» e música

Publicado em 29 Setembro 2021 por RUA FM

O Bezaranha soprará na direção do Pontal da Carrapateira, em Aljezur, para um passeio/marcha no dia 8 de Outubro, com início às 9h00, que terminará com animação musical no Museu do Mar e da Terra.

O passeio/marcha começará no parque de estacionamento da praia da Bordeira e, ao longo de cinco quilómetros, os caminhantes poderão «vislumbrar uma paisagem arrebatadora, que serpenteia as escarpas e falésias do Pontal, considerado por muitos um ex-líbris da natureza, e observar a fauna e flora circundante pautada pelas cores e cheiros das espécies atouques que ali ganham vida», realça a autarquia de Aljezur.

No final da marcha, no Museu do Mar e da Terra, será dada a oportunidade dos participantes degustarem uma cataplana em redor das peças etnográficas e das fotografias que dão memória às gentes da Carrapateira, «conhecidas pela labuta diária da terra e pela sua coragem e bravura em mar».

O evento contará também com um workshop em “talha de madeira” e não faltará animação no Museu do Mar e da Terra (Carrapateira) ao som das atuações musicais preconizadas por “Telma e Esmeraldino” e “Zélia Viana”.

As inscrições, limitadas a 20 participantes, poderão ser feitas até 6 de Outubro para o e-mail ddep@cm-aljezur.pt ou para o contacto telefónico 282 990 010.

Este evento é seguro e serão cumpridas as normas de segurança da Direção-Geral da Saúde.

O município de Aljezur é um dos beneficiários da candidatura que foi submetida ao programa CRESC Algarve 2020, e teve a aprovação de um financiamento elegível da autarquia de cerca de 44 mil euros, com uma taxa de cofinanciamento de 100%.