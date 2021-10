ALGARVE + SUSTENTÁVEL – Aprender, debater e construir um turismo com + futuro

Publicado em 15 Outubro 2021 por RUA FM

Quando o objetivo é comum e de tão grande importância, há que reunir forças para ganhar maior vigor. Foi precisamente em prol de um turismo mais consciente, ecológico e sustentável que a Bienal de Turismo de Natureza (BTN) e a Algarve Nature Fest (ANF), dois dos mais reconhecidos eventos sobre turismo de natureza do Algarve, se juntaram num evento único, o ALGARVE + SUSTENTÁVEL.

Nasce assim o maior evento de valorização do património natural e de divulgação do turismo de natureza, cuja apresentação vai decorrer no dia 22 de outubro, às 15h00, em Aljezur, com transmissão em streaming através da página de Facebook @algarvemaissustentavel. A celebração será ainda complementada com duas caminhadas dinamizadas pela Associação Almargem e pela Rota Vicentina, dirigidas ao público em geral, mas sujeitas a inscrição. As inscrições e demais informações estão a ser divulgadas nas redes sociais.

Até outubro de 2022 o ALGARVE + SUSTENTÁVEL levará a efeito diferentes atividades, especialmente direcionadas aos empresários, profissionais e demais stakeholders de turismo, com foco na implementação de posicionamentos, práticas, produtos e serviços, mais conscientes e em concordância com os padrões internacionais de turismo sustentável.

Já neste mês de outubro decorrerão duas Oficinas de Conhecimento dedicadas ao Marketing no Turismo

de Natureza a 26 de outubro e à Eficiência Energética e Hídrica de Unidades de Alojamento a 29. As inscrições e demais informações podem ser obtidas, em breve, no site do evento: www.algarvemaissustentável.pt

Serão ainda dinamizados vários debates, com o propósito de auscultar o setor e fomentar o diálogo entre agentes de turismo e entidades institucionais e ações de sensibilização para o público estudantil. A seu tempo serão divulgadas oficinas, debates e outras atividades que terão lugar ao longo de um ano, tanto no site como nas páginas de Facebook, Instagram e Linkedin do evento.

O ALGARVE + SUSTENTÁVEL pretende assim disseminar a ideia de que o futuro do turismo depende, cada vez, mais da nossa natureza, entendida em todos os sentidos.

Mais informações nas redes sociais do “ALGARVE + SUSTENTÁVEL”