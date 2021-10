Algarve na corrida para “Melhor destino de Praia do Mundo 2021”

Publicado em 11 Outubro 2021 por RUA FM

O Algarve está novamente nomeado para «Melhor Destino de Praia do Mundo 2021» nos World Travel Awards, os Óscares do turismo, categoria que venceu pela primeira vez no último ano. A votação é aberta tanto a viajantes e público em geral, como a profissionais das viagens e turismo e decorre em www.worldtravelawards.com/vote, sendo o vencedor anunciado em novembro, durante uma gala a decorrer em Moscovo, na Rússia.

A hotelaria da região está igualmente representada na corrida para a eleição dos melhores do mundo da indústria turística, contando 20 nomeações em diversas categorias, incluindo a de «Melhor Resort de Praia do Mundo», «Melhor Family Resort do Mundo» ou «Melhor Hotel de Luxo do Mundo», entre outras.

Às duas dezenas de nomeações de hotéis do Algarve juntam-se seis nomeações de unidades da Madeira, cinco de Lisboa e uma do Alentejo. Portugal está ainda nomeado para «Melhor Destino do Mundo», «Melhor Destino Familiar do Mundo» e «Melhor Destino de Natureza do Mundo», num total de 54 nomeações nacionais.

Estabelecidos em 1993 para reconhecer, premiar e celebrar a excelência em todos os setores-chave da indústria de viagens, turismo e hospitalidade, os World Travel Awards celebram o seu 28.º aniversário em 2021. Todos os anos, uma série de cerimónias de gala regionais reconhecem a excelência em cada continente, culminando numa Grande Final em que apenas são nomeados destinos, empresas, serviços e equipamentos entre os melhores do mundo.