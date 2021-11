Alegria do Natal volta a conquistar Silves de 6 de dezembro a 6 de janeiro

Publicado em 24 Novembro 2021 por RUA FM

A Câmara Municipal de Silves volta a promover mais uma edição do Silves Alegria do Natal, que animará a Praça Al-Muthamid de 6 de dezembro a 6 de janeiro próximo. Uma mini roda gigante, um carrossel e um comboio são alguns dos atrativos que irão encher o espaço de cor, movimento e muitos sorrisos.

Para além de um passeio, em ambiente natalício, pelo mercadinho de Natal e pelas diversões, as famílias poderão, ainda, assistir à animação “Santos da Casa”, no âmbito do apoio da autarquia aos artistas locais (cuja programação será alvo de oportuna divulgação). A entrada é livre.

Adicionalmente, e à semelhança das edições anteriores, as vilas de Armação de Pêra e de SB Messines tornam-se, também, núcleos de animação, com alguns elementos cénicos da atividade e da quadra, uma photowall e um comboio de Natal, que circulará, respetivamente, junto à Fortaleza e ao Jardim Municipal das referidas localidades.

De referir que a realização do Silves Alegria do Natal, e dos espetáculos a ele associados, cumpre as orientações da DGS.

O Município de Silves convida todos a estarem atentos aos canais digitais da autarquia e a visitarem Silves nesta alegria do Natal.