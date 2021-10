Albufeira vai viver o Halloween mais assustador de sempre

Publicado em 22 Outubro 2021 por RUA FM

De 29 a 31 de outubro, fantasmas, bruxas, monstros e duendes vão invadir as ruas de Albufeira. Personagens assustadoras vão espreitar a cada esquina ao longo da Avenida da Liberdade, Rua 5 de Outubro, Largo Eng.º Duarte Pacheco (baixa da cidade) e Avenida Sá Carneiro (Oura), não ficando nada nem ninguém a salvo das muitas partidas que estão reservadas a quem se atrever a passar por aquelas paragens.

A música vai ser uma constante com destaque para o Concerto dos Moonspell, no dia 30 na Praça dos Pescadores, e para o programa de Animação de Rua na Avenida Sá Carneiro, durante os três dias do evento. O comércio local também aderiu à iniciativa através da decoração de montras e muitas surpresas destinadas a miúdos e graúdos. O programa de Halloween conta com transmissão em direto através das plataformas digitais do Município, no Youtube e Facebook.

Costume relativamente recente em Portugal, as celebrações do Halloween atraem cada vez mais adeptos entre miúdos e graúdos, que nesta época do ano fazem questão de se vestir a rigor e celebrar a data com muitos sustos e partidas divertidas.