Albufeira Basket Cup regressa ao Pavilhão Desportivo

As emoções estão de regresso para os amantes do basquetebol. No próximo fim-de-semana, realiza-se a quarta edição da “Albufeira Basket Cup” e conta este ano com a participação das equipas do Imortal Basket Club, S.L. Benfica, F.C. Porto e da Associação Desportiva Ovarense.

No próximo fim-de-semana, dias 18 e 19, o basquetebol está de regresso a Albufeira com mais uma edição da “Albufeira Basket Cup”. O torneio completa a sua quarta edição e conta este ano com a participação das equipas do Imortal Basket Club, S.L. Benfica, F.C. Porto e da Associação Desportiva Ovarense. Os jogos realizam-se no Pavilhão Desportivo de Albufeira e este ano já conta com a presença do público.

A Albufeira Basket Cup é uma iniciativa da Câmara Municipal de Albufeira em parceria com o Imortal Basket Clube e conta com o apoio da Federação Portuguesa de Basquetebol. Os jogos serão transmitidos via streaming nas plataformas e redes sociais da Federação Portuguesa de Basquetebol e Câmara Municipal de albufeira, respetivamente FPBTV e albufeira.pt.

No sábado, às 16h00, o S.L. Benfica defronta a Associação Desportiva Ovarense e às 18h30 será a vez do Imortal B.C. defrontar o F.C. Porto. No domingo, às 15h00, jogam as equipas posicionadas em 3º e 4º lugares, estando a final agendada para as 17h30.

Esta é a ocasião de dar a conhecer as equipas de seniores masculinos para a nova época desportiva, nestes jogos que servem também de preparação para o campeonato cujo inicio se aproxima. A não deixar de conhecer de perto os jogadores desta temporada e apoiar o basquetebol, uma das principais modalidades desportivas praticadas em Albufeira.

Os bilhetes/pulseiras encontram-se à venda a partir de hoje e sexta-feira à tarde no Pavilhão Dr. Francisco Neves das 15h00 às 20h00 e no próprio dia dos jogos no Pavilhão Desportivo de Albufeira. O valor é de 5 € e dá direito a entrada nos dois dias de jogos.