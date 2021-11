Acesso Cultura promove ação de capacitação dos agentes culturais do Algarve

Publicado em 23 Novembro 2021 por RUA FM

A Acesso Cultura, com o apoio da Direção Regional de Cultura do Algarve, vai realizar, nos dias 13 e 14 de dezembro, em Faro, duas ações de formação, com o objectivo de capacitar os agentes culturais do Algarve em matérias como a gestão cultural e a deficiência e ainda o recurso da audiodescrição.

No primeiro dia, Maria Vlachou vai abordar o tema “Deficiência e Gestão Cultural”. Ao longo da sessão serão abordados vários aspetos do trabalho de uma organização cultural, tendo sempre presente que quando a inclusão e a diversidade são vistas de uma forma mais holística, surgem múltiplas e diversas oportunidades criativas. O acesso de todos aos espaços culturais e a inclusão de pessoas com deficiência nas equipas dos espaços culturais ou a programação dos seus trabalhos artísticos são, também, assuntos a debater durante a formação.

Anaísa Raquel será responsável por introduzir o tema “Introdução à audiodescrição”, que se realiza no dia 14 de dezembro. Desta feita, será discutida a importância da audiodescrição para a criação de uma cultura mais inclusiva e acessível. Durante a formação serão, também, debatidas as diferentes abordagens à construção e prestação deste serviço, apresentados os diferentes passos para a inclusão deste serviço na programação de um museu, galeria, teatro ou sala de espetáculos , e serão mostrados guiões de audiodescrição adaptados a várias manifestações artísticas e culturais. Esta ação não forma adiodescritores, mas permite aos profissionais da cultura entenderem melhor o potencial e a logística necessária para a disponibilização do serviço.

As ações decorrem no auditório da Direção Regional de Cultural do Algarve, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00. A participação será gratuita, com inscrição obrigatória (ficha de inscrição).