Abertas inscrições para atribuição de Cabazes de Natal a famílias do Concelho de Loulé

Publicado em 29 Outubro 2021 por RUA FM

A Câmara Municipal de Loulé leva a cabo mais um “Natal Solidário”. Nesse sentido, estão a decorrer as inscrições para o Cabaz de Natal 2021, iniciativa da Autarquia que há vários anos faz parte do plano anual de atividades na área de ação social.

Esta iniciativa destina-se a famílias das freguesias do concelho com menos recursos financeiros ou em situação social mais vulnerável, e pretende proporcionar a quem mais necessita uma noite de consoada condigna, com uma mesa onde não vão faltar o bacalhau, azeite, grão, feijão, bolo-rei e outros géneros alimentares. É pois mais uma medida do Município de promoção da coesão social neste território, numa época em que os valores da solidariedade ganham ainda um maior alcance. Deste modo, todos os munícipes louletanos que reúnam as condições necessárias poderão inscrever-se para receber um cabaz.

As inscrições serão realizadas nos seguintes locais e datas: Junta de Freguesia de Almancil (2 e 5 de novembro, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h30), Junta de Freguesia de Alte (27 e 28 de outubro, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 15h00), Junta de Freguesia do Ameixial (28 de outubro, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 16h00), União de Freguesias – Benafim (26 de outubro, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h00), Junta de Freguesia de Boliqueime (25 e 26 de outubro, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h00), Centro Autárquico de Quarteira (2 a 12 de novembro, das 9h15 às 12h30 e das 13h30 às 16h30), União de Freguesias – Querença (29 de outubro, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h00), Junta de Freguesia de Salir (28 e 29 de outubro, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30), Junta de Freguesia de S. Clemente (de 8 a 12 de novembro, das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30), Junta de Freguesia de S. Sebastião (das 9h30 às 12h30 e das 13h30 às 16h30) e União de Freguesias – Tôr (27 de outubro, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h00).

Mais informações através do telefone 289 400 882.