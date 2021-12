ABC cria primeiro laboratório genético a sul do Tejo

Publicado em 02 Dezembro 2021 por RUA FM

Vai nascer no Algarve o primeiro laboratório de investigação genética a sul do Tejo. O projeto resulta de um acordo de colaboração entre o Algarve Biomedical Center (ABC) e o grupo espanhol Health in Code.

Com aposta na investigação genética, o laboratório ‘Genelab by ABC’ tem como objetivo diagnosticar possíveis doenças hereditárias e, assim, apostar na prevenção e adaptar as terapêuticas aos utentes.

Através dos testes genéticos é possível perceber se existe tendência para desenvolver certas patologias e diagnosticar mais de mil doenças raras. No caso da cardiologia, a realização destes testes permite identificar patologias associadas à morte súbita e a outras doenças que afetam o coração.

O ABC vai ainda conseguir fazer testes noutras áreas, como é o caso da neurologia, pneumologia e oncologia, onde, neste caso, a realização dos testes é crucial para a escolha do melhor tratamento para cada doente e com isso melhorar a probabilidade de resposta.

O laboratório ‘Genelab by ABC’ tem um financiamento europeu de mais de um milhão de euros, e ficará instalado nas instalações do ABC, na Universidade do Algarve, passando posteriormente para o novo edifício que será construído em Loulé.