A FERA Teatro estreia “Amor Doméstico” em Faro

Publicado em 23 Novembro 2021 por RUA FM

Amor Doméstico”, estreia quinta-feira dia 25 de novembro às 21h30 em Faro, no LAMA Black Box, e vai estar em cena até 28 de novembro. Esta é a 16ª produção da estrutura algarvia A Fera Teatro. O espetáculo estreia no Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, dia 25 de novembro. É o monólogo de uma mulher que se tenta soltar do passado e de uma vida feita de sombras. A apologia de um amor sem violência.

A FERA Teatro vai estrear o espetáculo “Amor Doméstico”, dia 25 de novembro, no LAMA Black Box, em Faro, às 21h30. Vai estar em cena dias 25, 26 e 27 às 21h30 e dia 28 às 17h00.

“Amor Doméstico”, é um espetáculo de teatro que pretende chamar a atenção de quem assiste impávido e sereno todos os dias a formas de violência afetiva e bullying. Uma tentativa de não banalizar o amor por mais duros que os tempos sejam. Uma em cada três mulheres em Portugal e no mundo sofre algum tipo de violência durante a vida, segundo a APAV. O Algarve não é exceção e é sempre hora de alertar que o amor não é violência, nem envolve trelas ou submissão.

Qual foi a coisa mais inesperada que lhe aconteceu? A casa algarvia da avó é o cenário deste monólogo onde uma mulher se tenta soltar do passado e de uma vida feita de sombras. Abre-se a cortina e aclaram-se os segredos que a vítima só às paredes confessa. É a apologia de um amor sem violência.

Em palco está a atriz Tânia Silva, interpretando um texto de Joana Guita, a encenação e dramaturgia é de João de Brito, a música de Igor Martins, os figurinos de Filipe Correia e o desenho de luz de Noé Amorim.

Este é um espetáculo para o público em geral, maiores de 12 anos. Os bilhetes têm o custo de 6 euros.

“Amor Doméstico” é a 16ª produção da FERA Teatro, com sede em Faro, fundada em novembro de 2016 por vários artistas farenses. A FERA tem como visão a cultura e o desenvolvimento do potencial humano e desenvolve projetos em diversas áreas artísticas como o teatro, a música, a dança, a multimédia e as artes plásticas.

FICHA ARTÍSTICA, TÉCNICA E DE PRODUÇÃO

Texto || Joana Guita

Encenação e Dramaturgia || João de Brito

Interpretação || Tânia Silva

Música || Igor Martins

Figurinos || Filipe Correia

Desenho e Operação de Luz || Noé Amorim

Design Gráfico || Ana Brandão

Fotografia || Igor Martins

Classificação Etária || M>12

Produção || A FERA Teatro

Apoios || Direção Regional de Cultura do Algarve, Município de Faro e APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima

Parceiro || LAMA Teatro

Media Partner || RUA FMAgradecimentos || André Canário