“A Brincar também se Aprende” – Ciclo da Laranja no Parque Lúdico de Albufeira

Entre 2 de março e 27 de maio, decorre no Parque Lúdico de Albufeira, a atividade “Ciclo da Laranja”, dedicada às crianças do ensino pré-escolar.

Trata-se do retomar das atividades de carácter científico que o Município de Albufeira costuma organizar no referido equipamento, desenvolvidas de forma lúdico-pedagógica, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento integral da criança a partir da promoção de experiências baseadas na sua manifestação de interesses. O método, passa por estimular a sua capacidade de aprendizagem, respeitando o tempo, ritmo, personalidade, liberdade e a individualidade de cada criança.

E porque acreditamos que “A Brincar também se Aprende”, os mais pequeninos têm a possibilidade de ficar a conhecer mais sobre a região onde vivem, o uso equilibrado dos recursos naturais e a produção local, com destaque para a saborosa laranja algarvia.

O programa inclui atividades como a Hora do Conto; Conta e Reconta; a construção do puzzle 3D “Da semente à planta”; espremer laranjas e beber o seu sumo; confeção de bolachinhas de laranja, elaboração de laranjas em plasticina e pintura de um mural.

No final será efetuado um registo fotográfico, com a colocação de uma foto na “Árvore da Gratidão” – uma laranjeira, construída propositadamente para esta atividade – sendo que uma segunda foto será levada para a escola para que todas as crianças possam mais tarde recordar a experiência.

A participação na atividade carece de inscrição prévia, que deve ser efetuada através dos seguintes emails: mariana.martins@cm-albufeira.pt; claudia.ataide@cm-albufeira.pt.