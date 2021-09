A Associação Recreativa e Cultural de Músicos de Faro apresenta a Feira Kriativa 3.0

Publicado em 03 Setembro 2021 por RUA FM

Feira Kriativa 3.0 traz a Faro mais de 80 ações artísticas.

A Associação Recreativa e Cultural de Músico promove mostra cultural em 24 dias consecutivos. Entre 18 de Agosto e 15 de Setembro a Associação Recreativa e Cultural de Músicos (ARCM) organiza a Feira Kriativa 3.0.

O evento acontece na sede da associação, na zona histórica de Faro, durante cinco semanas consecutivas e conta com o apoio essencial do Município de Faro e algum apoio das Juntas de Freguesia do concelho. A abertura da Feira Kriativa 3.0 tem lugar quarta-feira, dia 18 de Agosto pelas 21h30, com a atuação do Quarteto Sul´Arte (quarteto de cordas composto por músicos da Orquestra Clássica do Sul), seguida de performances surpresa.

A aquisição de bilhetes pode ser feita online ou na sede da ARCM.

A Feira Kriativa, que estreou em 2019, é uma temporada de programação artística que se tornou num dos projetos nucleares da ARCM, revelando inúmeros talentos locais, regionais e nacionais, contribuindo para potenciar a cidade de Faro como um centro cultural e artístico.

A programação desta edição é composta por três eixos: as Quartas Kriativas, as Quintas Perfeitas e o Jazz no Pátio.

Mais de 30 concertos, Dj’s, debates temáticos, performances, happenings, stand up comedy, exposição de esculturas em metal e decoração imersiva convidam a um espaço de encontro entre públicos e criadores, durante 24 dias de um evento onde diferentes formas culturais e artísticas se apresentam.