“Silêncio e Tanta Gente” no Teatro Lethes

Publicado em 15 Novembro 2021 por RUA FM

Os silêncios do tráfico sobem ao palco do Teatro Lethes em Faro dia 3 de Dezembro, pelas 21,00h. Com a Peça de Teatro “Silêncio e Tanta Gente”. Produção da Boutique Cultura de Lisboa, escrita por Sandra Benfica do Movimento Democrático de Mulheres e encenada por João Borges de Oliveira.

Esta peça dá voz às vitimas de tráfico humano, rompendo silêncios sobre a escravatura do tempos modernos, trás para o palco do espetáculo e para o palco da vida um tema duro, forte,: o tráfico de seres humanos. Gente muita gente, que em busca de uma vida melhor, é traída e transformada em mercadoria, vendidas, compradas, oferecidas, trocadas. Privadas de liberdade são sujeitas a atroz violência e torturas.

Ao longo do espectáculo, ficamos a conhecer quatro histórias reais – as de Makahiya, Tikirit, Marco e Palbo – que ganham vida nas personagens interpretadas por Joana Tavares, Rita Dias, Tiago de Almeida e João Borges de Oliveira.

O tráfico de seres humanos é a escravatura dos tempos «modernos», fruto de redes criminosas organizadas, onde não se olha a meios para ceifar vítimas, independentemente das suas idades as crianças são apanhadas nas malhas do tráfico, como se percebe pelo testemunho de Tikirit, interpretado pela actriz Rita Dias.

Vidas que o tráfico roubou, trazidas a palco num cenário minimalista, preenchido apenas pelos sonhos, angústias e o futuro comprometido das vítimas. «Um coração não se cose com uma agulha e uma linha», lamenta-se uma das personagens. Houve uma adaptação, mas as histórias são reais e violentas. «É uma realidade dura».

O objectivo, é confrontar o público com realidades que a televisão não mostra ou perante as quais nos vestimos com a pele da indiferença. É longe daqui, são pessoas diferentes de nós, subterfúgios a que se recorre para lidar com uma situação que «está a rebentar», também em Portugal. Os Bilhetes têm o preço solidário de 3,00 euros, podem ser adquiridos / reservados através da bilheteira do Teatro Lethes.

Em cumprimento das normas da Direcção-Geral da Saúde, é obrigatório o uso de máscara durante o espetáculo e a desinfeção das mãos na entrada.