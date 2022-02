Publicado em 04 Fevereiro 2022 por RUA FM

A música que durante séculos inundou bazares, medinas e palácios do Gharb Al-Andalus está de regresso com 4 espetáculos diferentes, nos meses de fevereiro e março.

O Festival de Música Al-Mutamid está de regresso para a sua 22ª edição ininterrumpa com 4 projetos de música e dança formados por músicos e bailarinos provenientes de Marrocos, Siria, Sudão, Guiné Conacri, Egito e Espanha.

Este festival itinerante pretende recordar o rei poeta Al-Mutamid (1040 Beja – 1095 Agmât), o mais liberal, magnânimo e poderoso de todos os taifas de Al-Andaluz.

A programação do 22º Festival de Música Al-Mutamid irá centrar-se na música do Médio Oriente e Mediterrâneo oriental, nas melodias de Al-Andalus, na música árabe-andalusí e também na música afro-árabe.

O Festival arranca no Algarve dia 19 de fevereiro no Auditório Municipal de Albufeira e termina dia 5 de março com dose dupla de espetáculos, respetivamente, no Centro Cultural de Lagos e Cine-Teatro Louletano. No dia 26 de fevereiro passará por Lagoa e dia 4 de março por Silves.

Programa:

MUHSILWAN (Música e dança afro-árabe)

19 fevereiro I 21:30

Auditório Municipal de Albufeira I ALBUFEIRA

YINNAN ENSEMBLE (Música árabe-andalusí e dança oriental)

26 fevereiro I 19:00

Auditório Carlos do Carmo I LAGOA

IMAN KANDOUSSI & ALMAWSILY (Melodias de Al-Andaluz)

4 março I 21:30

Teatro Mascarenhas Gregório I SILVES

IMAN KANDOUSSI & ALMAWSILY (Melodias de Al-Andaluz)

5 março I 21:30

Centro Cultural de Lagos I LAGOS

IBN MISJAN ENSEMBLE (Música e dança do Médio Oriente e Magrebe)

5 março I 21:00

Cine-Teatro Louletano I LOULÉ

+ info: https://www.facebook.com/fmalmutamid