12, 13 e 14 de Novembro a 5ª edição do Festival Spoken Word – Calceteiros de Letras

Publicado em 04 Novembro 2021 por RUA FM

O Gimnásio Clube de Faro volta a trazer ao Algarve o que de melhor se faz a nível nacional na área do Spoken Word. Serão três dias de palavra dita, poesia e performance, numa abordagem contemporânea, que funde a arte da palavra com dança, música, teatro e vídeo. O público também é convidado a partilhar textos e poemas em serões de “microfone aberto”, em que o único limite é a vontade de participar.

Dia 12.Nov (Sexta-feira) pelas 21H30

O festival abre com dois micro espetáculos. “NOS OLHOS DA NOITE” de Tiago Marcos (a noite como o local de acolhimento para uma viagem interior do “Eu” à procura de si) e “O ESCULPIR DA SOMBRA” de Sara Martins (A artista leva-nos a descobrir que a dor é bela e faz-nos bem), ambos acompanhados de música e vídeo.

Segue-se a ante-estreia nacional de “2700. DIAS DE FERRO”, espetáculo de spoken word, no qual os performers Nuno Piteira e Luís Perdigão nos levam numa viagem de comboio pela Linha de Sintra, repleta de rimas, batidas, paisagens sonoras e gente que vai e vem.

Dia 13.Nov (Sábado) pelas 21h30

Estreia do espetáculo “INCOMPLETUDE”, em que duas pessoas se descobrem através da poesia (Armando Correia e Sofia Brito), com a paisagem sonora ao vivo da cantora (Ana Dacosta).

Segue-se o performer Nílson Muniz , com “PALAVRA CORPO E SOM”, coletânea de poemas autorais, onde o performer explora a multiplicidade poética através do universo imagético e sonoro da palavra.

Ainda na tarde de Sábado, pelas 15H00, realiza-se o workshop “O RITMO DE UM VERSO”, Workshop de Poesia Experimental & Spoken Word que explora o ritmo, o movimento e a potencial sonoridade que existe em cada palavra, transformando poemas em corpos vivos e dinâmicos.

Ao longo de uma viagem holística, repleta de múltiplas paisagens e triggers sonoros, Nuno Piteira e Luís Perdigão convidam os participantes desta oficina a mergulharem fundo na alquimia de sons e palavras que cada um guarda dentro de si.

Destina-se a Poetas, a não-poetas, performers, atores, cantores, estudantes e interessados pela palavra em geral, a partir de 16 anos

Dia 14.Nov (Domingo) a partir das 16H00, é a vez dos anfitriões Calceteiros de Letras e a presença do músico e escritor Fernando Pessanha com o seu Micro espetáculo de piano “Raposinha”.

Este final de tarde culmina com a entrega do prémio Calceteiros de Letras (o vencedor será divulgado no próprio dia), que distingue um artista ou entidade que ao longo dos anos tenha contribuído para a difusão da palavra e da poesia de forma criativa e original.

O prémio é criação do artista plástico João Frank, que é ainda o autor de vídeo mapping que vai ser exibido na abertura de cada uma das sessões do Festival. Segundo Pedro Bartilotti, Presidente do Gimnásio Clube de Faro, “este festival honra todos aqueles que ao longo dos últimos 5 anos têm contribuído para que a palavra dita assuma um papel cada vez mais importante no panorama das artes no Algarve e tenta contribuir para o surgimento de novos poetas”. Recordou ainda que foi nesta associação que poeta António Aleixo fez a sua primeira aparição pública nos Jogos Florais (concurso de poesia) em 1937, sob o pseudónimo de Cantador Algarvio.

BILHETES – 5€ preço diário; sócios c/ quotas em dia – Entrada gratuita

Compra bilhetes – ginasioclubefaro@gmail.com